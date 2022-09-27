Оливия Уайлд о том, ушел или был уволен Шайа Лабаф: "Это вопрос семантики"

"Мы пошли дальше и заменили его, и в итоге у нас появился актерский состав, которым я так горжусь, в фильме, от которого я действительно в восторге", - сказала режиссер "Не волнуйся, дорогая" Оливия Уайлд.

Во время выступления в The Late Show со Стивеном Колбертом в среду для продвижения Don't Worry Darling 38-летняя Уайлд рассказала о ситуации с участием 36-летнего Лабафа, который опроверг ее заявление о том, что она уволила его из проекта. В фильме снимаются Флоренс Пью и Гарри Стайлс, на роль которого Лабаф изначально был назначен.

"В начале процесса создания фильма, как режиссер, я пыталась посредничать в ситуации между людьми, чтобы попытаться понять, смогут ли они счастливо работать вместе. Как только стало ясно, что это ненадежные рабочие отношения, мне поставили ультиматум, я выбрала свою актрису, чему я очень рада ", - сказала она.

"В то время я был расстроен тем, что мы не смогли заставить это работать? Конечно. Появилась ли позже информация о нем, которая убедила меня в том, что мы приняли правильное решение? Абсолютно ", - добавила Уайлд о Лабафе.