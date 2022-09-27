Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Крис Дженнер снялись в пародии "Дом дракона"

Джеймс Корден собрал женщин Кардашьян и Дженнер для позднего позднего шоу, пародирующего приквел "Игры престолов" HBO.

В среду в эпизоде "The Late Late Show" с Джеймсом Корденом ведущий пригласил Ким Кардашьян, Крис Дженнер и Кайли Дженнер присоединиться к нему в пародийной пародии на приквел "Игры престолов" "Дом дракона" под названием "Таргашианцы".

"Всем ли здесь понравился фильм HBO "Дом дракона"?" 44-летний Корден обратился к аудитории с вопросом. "Ну, смотри, ты не один. На самом деле это шоу настолько популярно, что уже есть совершенно новый спин-офф, посмотрите его ".

Клип начинается с того, что Корден, одетый как король Дома Дракона Визерис (Пэдди Консидайн), рассказывает своему совету о своих планах помиловать одного из своих врагов, Грейсона Ланнистера.

"Привет, большой брат", - говорит персонаж Ким, входя в комнату. Затем она показывает ему, что обезглавила Ланнистера к недовольству Кордена. "Почему? Он такой неинтересный, - настаивает она, - он ничего не добавляет к этому королевству ".