Кадыров: чем больше санкций, тем больше я кайфую

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией.

27 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал введённые против него Новой Зеландией санкционные ограничения, заявив о том, что чем большее количество санкций вводится против него, тем больше он «кайфует».

Кадыров выразил своё удивление глупости правительства Новой Зеландии, находящейся в тысячах километров от Чечни и пытающейся чем-то насолить человеку, который никак не связан с данной страной, ради выслуги «перед хозяином».