Кадыров: чем больше санкций, тем больше я кайфую
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией.
27 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал введённые против него Новой Зеландией санкционные ограничения, заявив о том, что чем большее количество санкций вводится против него, тем больше он «кайфует».
Кадыров выразил своё удивление глупости правительства Новой Зеландии, находящейся в тысячах километров от Чечни и пытающейся чем-то насолить человеку, который никак не связан с данной страной, ради выслуги «перед хозяином».
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Ученый из Университета Джона Хопкинса утверждает, что сначала нужно лететь на Венеру, а не на Марс
Ноам Изенберг, исследователь из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса считает, что человечеству нужно сосредоточиться на организации полета на Венеру, и только потом лететь на Марс.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Балицкий: состоялось отделение Запорожской области от Украины
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Медведев прокомментировал итоги референдума по вхождению в состав России
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске