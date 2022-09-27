Кадыров призвал создать Международный день санкций против него

Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал западные страны учредить Международный день санкций против него.

27 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале, в ответ на введение новой Зеландией направленных против него санкций, выступил с призывом к коллективному Западу по поводу учреждения Международного дня санкций против него.

Кадыров иронично предложил всем желающим выслужиться перед Соединёнными Штатами странам «одновременно в один день самый жесткий пакет санкций» против «выходца из небольшого чеченского села», который вызывает чувство тревоги у западных стран.