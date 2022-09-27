Bild: беженцы из Украины «доят» Германию, пока немцы экономят
Глава немецкой Христианско-демократической фракции Фридрих Мерц дал интервью изданию Bild, где рассказал о своём отношении к украинским беженцам.
Возглавляющий Христианско-демократический союз Германии Фридрих Мерц пообщался с журналистами Bild, публично обвинил украинских беженцев в занятии социальным туризмом. По мнению Мерца, украинцы приезжают в Германию не с целью укрытия от боевых действий, а для извлечения максимальной пользы из немецкого государства.
Фридрих Мерц убеждён в том, что приехавшие из Украины в Германию беженцы получают всевозможные пособия и фактически "доят" Берлин, пока немцы во всём себе отказывают из-за небывалых темпов роста инфляции в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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