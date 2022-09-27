Зеленский потребовал от Совбеза ООН гарантий безопасности для Украины
Президент Украины обратился к Совету безопасности с требованием четких юридических гарантий для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совбезу ООН с требованием предоставления Киеву коллективных гарантий безопасности.
"Украина должна получить юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", — заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что мир нуждается в архитектуре безопасности, учитывающей глобальную роль Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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