Зеленский потребовал от Совбеза ООН гарантий безопасности для Украины

Съемки "Шоу 90-х" с Эштоном Катчером заставили Милу Кунис нервничать больше

"Быть замужем, но быть в месте, где мы встретились, — и это выглядит так же, - было странно", - поделилась Кунис о своем возвращении на съемочную площадку этого шоу 70-х со своим нынешним мужем.

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