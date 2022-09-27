Балицкий: состоялось отделение Запорожской области от Украины
Глава Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что регион фактически уже не находится в составе Украины.
Лидер временной гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий утверждает, что в результате подсчёта голосов на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России регион де-факто уже вышел из состава Украины. По словам Балицкого, теперь жители области ожидают, когда Запорожье войдёт в состав РФ.
Поздно вечером в Запорожье завершился подсчёт голосов на референдуме, в рамках которого 93,11 процента голосовавших поддержали присоединение Запорожской области к составу российского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Балицкий: де-факто Запорожская область отсоединилась от Украины
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Балицкий: состоялось отделение Запорожской области от Украины
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске