Зеленский исключил личные переговоры с Путиным после референдумов

Владимир Зеленский утверждает, что не станет вести переговоры с Владимиром Путиным в случае, если Россия признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.

В ночь на 28 сентября Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН, где публично заявил, что российское правительство якобы нарушает устав организации путём проведения референдумов на украинских территориях.

По словам Зеленского, в случае, если Москва признает итоги референдумов в Луганской и Донецкой Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, то его личные переговоры с Владимиром Путиным никогда больше не состоятся.