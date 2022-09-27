Яя ДаКоста возвращается в "Чикаго Мед" в неожиданном появлении после выхода 6 сезона

Яя ДаКоста вновь появится в роли доктора из Chicago Med Эйприл Секстон в повторяющейся роли в 8 сезоне.

39-летняя ДаКоста впервые с 6-го сезона появилась в роли доктора Эйприл Секстон во время премьеры 8-го сезона в среду вечером. Короткое, но значительное появление - лишь первое из многих предстоящих камео, в которых персонаж ДаКосты вернется к старым отношениям.

В премьерном эпизоде Эйприл посетила могилу отца своего бывшего парня Итана и столкнулась с Итаном. После шока, вызванного возвращением Эйприл в Чикаго, кажется, бывшие могут захотеть обсудить то, что привело к их расставанию.

"Я видел некролог твоего отца. Я бы пришел на службу, но не был уверен... Я имею в виду, я не хотела, чтобы это было неловко ", - сказала она.

Итан спросил, переехала ли Эйприл снова в Чикаго, что она подтвердила. "Ты ведь не женился или что-то в этом роде, не так ли?" - спросила она Итана. Обе стороны подтвердили, что они не женаты.