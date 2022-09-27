Столтенберг: НАТО допускает применения ядерного оружия в Украине

Йенс Столтенберг утверждает, что в Североатлантическом альянсе не исключают возможность использования ядерных вооружений России на территории украинского государства.

28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на фоне проведения референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России в Североатлантическом альянсе не исключают, что Москва может применить ядерное оружие против Украины в случае украинского наступления на новоиспечённые российские территории.

Тем не менее Столтенберг уверяет, что хоть такая вероятность действительно есть, в НАТО считают её крайне небольшой. Аналогичную позицию высказал советник Зеленского Алексей Арестович.