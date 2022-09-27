Съемки "Шоу 90-х" с Эштоном Катчером заставили Милу Кунис нервничать больше

"Быть замужем, но быть в месте, где мы встретились, — и это выглядит так же, - было странно", - поделилась Кунис о своем возвращении на съемочную площадку этого шоу 70-х со своим нынешним мужем.

39-летняя Кунис и 44-летний Катчер недавно вернулись на свои старые места, чтобы снять это шоу 90-х, продолжение сериала "Шоу 70-х", в котором супруги повторят свои роли Джеки Беркхарт и Майкла Келсо.

"Это было странно - снимать вместе, скажу я вам. Это заставило меня очень нервничать ", - сказала актриса the Luckiest Girl Alive Access . "Боже мой, я нервничала больше, делая это, чем что-либо еще в моей карьере - сниматься с моим мужем на съемочной площадке шоу 70-х. Потому что декорации точно такие же ".

"Быть замужем, но быть в месте, где мы встретились — и это выглядит так же - было странно", - добавила Кунис. "Мы шли по съемочной площадке, и я подумала:"О ... это странно". Это было действительно странно ".