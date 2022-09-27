Пушилин: референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что референдум о присоединении ДНР к России завершился и признан состоявшимся.

28 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что референдум о вхождении ДНР в состав России признан состоявшимся, поскольку по итогам обработки ста процентов бюллетеней стало известно, что 99,23 процента граждан поддержали присоединение их республики к РФ. При этом явка избирателей составила 97,51 процентов.

С аналогичными заявлениями о состоявшихся референдмах выступили глава ЛНР Леонид Пасечник и лидер администрации Запорожья Евгений Балицкий.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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