Вхождение ДНР в состав России поддержали 99,23% участников референдума
ЦИК ДНР опубликовал результаты голосования референдума о вхождении региона в состав РФ, который проходил с 23 по 27 сентября.
27 сентября центральная избирательная комиссия ДНР, председателем которой является Владимир Высоцкий, опубликовала долгожданные результаты обработки 100% бюллетеней с голосами избирателей, среди которых 99,23% проголосовали за вхождение республики в состав РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин в официальном пресс-релизе объявил, что референдум успешно состоялся, а также отметил факт того, что результаты волеизъявления граждан оказались «колоссальными».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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