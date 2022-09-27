Вхождение ДНР в состав России поддержали 99,23% участников референдума

ЦИК ДНР опубликовал результаты голосования референдума о вхождении региона в состав РФ, который проходил с 23 по 27 сентября.

27 сентября центральная избирательная комиссия ДНР, председателем которой является Владимир Высоцкий, опубликовала долгожданные результаты обработки 100% бюллетеней с голосами избирателей, среди которых 99,23% проголосовали за вхождение республики в состав РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин в официальном пресс-релизе объявил, что референдум успешно состоялся, а также отметил факт того, что результаты волеизъявления граждан оказались «колоссальными».