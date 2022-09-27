Maroon 5 объявляет резиденцию в Лас-Вегасе 2023 года "M5LV" - так что будьте готовы "Двигаться, как Джаггер"

Объявление о резиденции появилось в связи с тем, что фронтмен Адам Левин находится под пристальным вниманием после обвинений, которые появились ранее в этом месяце.

Во вторник группа объявила о своем хедлайнере на концерте Dolby Live в Park MGM, который начнется 24 марта 2023 года. После объявления музыканты "Sunday Morning" опубликовали в Instagram логотип с надписями "M5LV" и "The Residency". ! Группа представит свои лучшие хиты на сцене Лас-Вегаса.

Во вторник группа объявила о своем хедлайнере на концерте Dolby Live в Park MGM, который начнется 24 марта 2023 года.

После объявления музыканты "Sunday Morning" опубликовали в Instagram логотип с надписями "M5LV" и "The Residency".

Они также поделились списком дат показа, которые продлятся до августа в the post. "Мы возвращаемся в Вегас!" - написали они.