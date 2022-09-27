Беременная Бехати Принслу продемонстрировала животик во время свидания с мужем Адамом Левином
Бехати Принслу и Адам Левин уже являются родителями дочерей Джио Грейс и Дасти Роуз.
Выйдя на выходных в Санта-Барбару, Принслу была замечена на обеде с мужем Адамом Левином в синем платье с цветочным принтом и коротких черных шлепанцах.
Во вторник ЛЮДИ подтвердили, что модель Victoria's Secret и фронтмен Maroon 5 ожидают третьего ребенка. Новоприбывшая пара присоединится к дочерям Джио Грейс, 4 года, и Дасти Роуз, 5 лет.
"Мы всегда знали, что хотим второго ребенка. Так что я думаю, что за те два года, когда у меня было двое детей в возрасте до 2 лет, я просто подумала: " Даже не думай об этом! " Но я тоже хочу пятерых детей, но даже не думай об этом ", - объяснила она изданию.
Опубликовано: Ангелина Крент
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