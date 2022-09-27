Беременная Бехати Принслу продемонстрировала животик во время свидания с мужем Адамом Левином

Бехати Принслу и Адам Левин уже являются родителями дочерей Джио Грейс и Дасти Роуз.

Выйдя на выходных в Санта-Барбару, Принслу была замечена на обеде с мужем Адамом Левином в синем платье с цветочным принтом и коротких черных шлепанцах.

Во вторник ЛЮДИ подтвердили, что модель Victoria's Secret и фронтмен Maroon 5 ожидают третьего ребенка. Новоприбывшая пара присоединится к дочерям Джио Грейс, 4 года, и Дасти Роуз, 5 лет.

"Мы всегда знали, что хотим второго ребенка. Так что я думаю, что за те два года, когда у меня было двое детей в возрасте до 2 лет, я просто подумала: " Даже не думай об этом! " Но я тоже хочу пятерых детей, но даже не думай об этом ", - объяснила она изданию.