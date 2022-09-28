Эмили Ратаковски комментирует скандал с Адамом Левином: "Почему мы обвиняем женщин в ошибках мужчин?"
"Это сексизм. Это классическое женоненавистничество. Точка ", - написала Эмили Ратаковски в социальных сетях.
Эмили Ратаковски просит тех, кто критикует модель Самнер Стро, которая утверждала, что у нее был роман с женатым фронтменом Maroon 5 Адамом Левином, направить свой гнев в другое место.
Модель и актриса поделилась страстным сообщением о скандале с TikTok во вторник, через несколько часов после того, как Левин публично опроверг измену Бехати Принслу, своей беременной жены, с которой прожил восемь лет.
"Я не понимаю, почему мы продолжаем обвинять женщин в ошибках мужчин, особенно когда речь идет о 20-летних женщинах, имеющих дело с мужчинами, занимающими руководящие посты, которые в два раза старше их", - написала Ратаковски в своем посте.
"Динамика власти настолько искажена, что это смешно", - добавила она. "Это хищничество, это манипуляция, я не могу себе представить".
Опубликовано: Ангелина Крент
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