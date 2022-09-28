Британский фунт достиг исторического минимума, а в ноябре может упасть ниже доллара США

Аналитики компании Nomura считают, что концу ноября британский фунт упадет ниже доллара США. Уже сейчас национальная валюта Великобритании находится на исторических минимумах.

После решения британских властей о снижении налогов, а также введении мер фискального стимулирования на фоне растущей инфляции фунт стерлингов находится в свободном падении.

Сейчас британская валюта снизилась до исторических минимумов в отношении американского доллара.

В компании Nomura полагают, что к концу ноября фунт достигнет паритета с долларом, а после этого снизится до 0,975 к американской валюте.

На первый квартал предстоящего года аналитики прогнозируют показатель в 0,95 доллара. Эксперты отмечают, что речь идет о фундаментальном кризисе платежного баланса.

По их словам, политики рассчитывают на угасание кризиса, но надежду нельзя считать стратегией.

Дефицит счета текущих операций в Великобритании в первом квартале превысил 8% ВВП. Это ниже, чем во время кризисов 1974 и 1989 годов.

Более того, это максимальный дефицит счета текущих операций в современной британской истории. При этом Банк Англии не пытается поглотить значительную долю эмиссии за счет количественного смягчения.

Возможности для восстановления фунта предполагают повышение ставок Банком Англии и изменение планов фискального стимулирования.