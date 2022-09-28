Сигурни Уивер говорит, что сценарий "чужого" однажды включал сексуальную сцену — и она сказала Ридли Скотту вырезать её
Актриса также сказала, что ее персонаж выжил в фильме, чтобы разрушить ожидания, поскольку "никто в своих самых смелых мечтах" не мог "подумать, что в конечном итоге это будет девушка" в то время.
72-летняя актриса, номинированная на премию "Оскар", была гостьей на подкасте Марка Марона WTF, где она рассказала о своей жизни и карьере. Естественно, она обсуждала классику научной фантастики 1979 года, фильм Ридли Скотта, который помог ей стать суперзвездой и запустил франшизу стоимостью в миллиард долларов.
Уивер сказала, что в одной из версий сценария была любовная сцена, которая, как она сказала Скотту во время их первой встречи, не имела смысла.
"Ты бы действительно включил это, пока эта штука бегает?" она вспомнила о своем выигрышном аргументе. Марон согласился, что это сорвало бы историю ужасов глупостью.
Опубликовано: Ангелина Крент
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