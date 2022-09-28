В Японии утверждают, что российская ФСБ связала японского дипломата и завязала ему глаза на допросе

Япония обвинила Россию в нарушении международных норм за жестокое обращение с задержанным японским дипломатом.

26 сентября ФСБ России заявила об аресте японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке по подозрению в шпионаже.

По веси службы безопасности, дипломата поймали с поличным во время получения секретной информации, связанной с влиянием западных санкций.

ФСБ также сообщает, что Тацунори покупал разведданные об отношениях России с одной из азиатских стран.

Все эти обвинения были отвергнуты японской стороной. В Токио заявили о намерении подать жалобу на нарушение международных правил в дипломатической сфере.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщил, что дипломату завязали глаза, связали так, что он не мог двигаться и после этого допрашивали.

Глава МИД Японии Йошимаса Хаяси сказал, что в данном случае нарушена Венская конвенция о консульских отношениях.

Японской правительство сообщило, ч то Тацунори был освобожден 27 сентября. Япония собиается требовать от России официальных извинений.