Канье Уэст выходит на показ Burberry в ослепительных шлепанцах и носках
Канье Уэст посетил показ Burberry spring 2023 26 сентября на фоне разногласий с Gap и Adidas.
Во время посещения показа Burberry spring 2023 в рамках Лондонской недели моды 24-кратный обладатель премии "Грэмми" надел пару шлепанцев с блестящими ремешками и черные носки.
45-летний Уэст дополнил образ кожаными брюками в тон и курткой с поясом, которую он надел поверх черной толстовки с капюшоном.
Однако Йе был не одинок в своем стиле шлепанцев - коллекция готовой одежды Burberry была наполнена летней обувью, выполненной в различных оттенках и силуэтах.
Тем не менее, обувь Уэста вызвала разговоры в Интернете, которые он вызвал, поделившись похожим на мем крупным планом своей обуви в своей истории в Instagram. "Не разговаривай со мной", - подписал он фотографию.
Опубликовано: Ангелина Крент
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