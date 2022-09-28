Канье Уэст выходит на показ Burberry в ослепительных шлепанцах и носках

Канье Уэст посетил показ Burberry spring 2023 26 сентября на фоне разногласий с Gap и Adidas.

Во время посещения показа Burberry spring 2023 в рамках Лондонской недели моды 24-кратный обладатель премии "Грэмми" надел пару шлепанцев с блестящими ремешками и черные носки.

45-летний Уэст дополнил образ кожаными брюками в тон и курткой с поясом, которую он надел поверх черной толстовки с капюшоном.

Однако Йе был не одинок в своем стиле шлепанцев - коллекция готовой одежды Burberry была наполнена летней обувью, выполненной в различных оттенках и силуэтах.

Тем не менее, обувь Уэста вызвала разговоры в Интернете, которые он вызвал, поделившись похожим на мем крупным планом своей обуви в своей истории в Instagram. "Не разговаривай со мной", - подписал он фотографию.