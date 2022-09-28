Пушилин: ДНР воссоединяется с большой Родиной – Россией
Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав РФ состоялся.
28 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции после окончания референдума с радостью заявил о том, что после долгого ожидания регион «воссоединяется с большой Родиной – Россией».
За вхождение ДНР в состав РФ на правах ее субъекта проголосовали 2 116 800 избирателей, против — 4938, следовательно доля голосов «за» составила 99,23%, в то время как «против» всего лишь 0,62%, с чем поздравил граждан Пушилин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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