Пушилин: ДНР воссоединяется с большой Родиной – Россией

Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав РФ состоялся.

28 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции после окончания референдума с радостью заявил о том, что после долгого ожидания регион «воссоединяется с большой Родиной – Россией».

За вхождение ДНР в состав РФ на правах ее субъекта проголосовали 2 116 800 избирателей, против — 4938, следовательно доля голосов «за» составила 99,23%, в то время как «против» всего лишь 0,62%, с чем поздравил граждан Пушилин.