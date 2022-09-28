Ребекка Блэк говорит, что родственник "обманул" ее, заставив поддержать спорного президента Мексики в возрасте 14 лет

В видеоролике TikTok Блэк вспомнила, как ее обманом заставили поддержать спорного кандидата в президенты Энрике Пенья Ньето вскоре после выхода вирусной новинки "Пятница".

В видео, загруженном на TikTok во вторник, Блэк вспоминает, как она приняла предложение от "дальнего" родственника получить ключи от небольшого мексиканского города — и эта возможность оказалась скрытой поддержкой спорного тогдашнего кандидата в президенты Энрике Пенья Ньето, который позже был избран на этот пост.

"Одна вещь обо мне - моя мама [Джорджина Маркес Келли] - мексиканская иммигрантка, и когда мне было 14 лет, к ней обратился дальний родственник семьи, который сказал ей, что в этом маленьком городке в Мексике есть фан-клуб Ребекки Блэк, и они также хотели дать мне ключиза город ", - сказала 25-летняя Блэк в видео, озвученном "Супер причудливой девушкой" Ники Минаж.

Она сказала, что они быстро приняли предложение и сели на самолет в Мексику, где они пришли на встречу и приветствие - или так им сказали. "Они приводят нас в какой-то большой модный дом, а затем вводят в комнату, полную мужчин в костюмах. Я встречаюсь с ними со всеми ", - вспоминает Блэк, которая сказала, что затем ее отвели в другую комнату с "аудиторией около 20 человек", одетых в одинаковые футболки.