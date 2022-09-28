Дуг Джонс из "Фокус-покуса 2" шутит о том, что он "слюнявый" фанат Бетт Мидлер на съемочной площадке оригинального фильма

ЛЮДИ беседуют с Дугом Джонсом о повторении его роли "хорошего зомби" Билли Бутчерсона для "Фокус-покуса 2", трансляция в пятницу на Disney +.

В новом интервью PEOPLE перед выходом "Фокус-покуса 2", действие которого происходит через 29 лет после выхода оригинального фильма, Дуг Джонс рассказывает о повторении своей роли морально здорового зомби-бывшего Уинифред Сандерсон (Бетт Мидлер), у которой когда-то был роман с ее сестрой Сарой (Сара Джессика Паркер).

Но в новом фильме "Мы узнаем, что на самом деле произошло тогда" 62-летний Джонс рассказывает людям об отношениях между Винни и Билли в 17 веке. "Это было затронуто в первом фильме, и на этот раз мы на самом деле говорим об этом больше, и Билли начинает немного разглагольствовать, когда Билли получает пчелу в свой парик. Было весело играть".

"Упоминается небольшая интрижка с Сарой, но это тоже не похоже на потерянную любовь", - добавляет он.