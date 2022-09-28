Калеб Маклафлин отвергает расизм со стороны фанатов "Stranger Things": "Я не отвечаю ненавистью"
Калеб Маклафлин вспоминает, как осознал, что его раса повлияла на его популярность среди фанатов Stranger Things.
20—летний Маклафлин появился на Heroes Comic Con в Брюсселе в воскресенье и поделился, что он чувствовал, что к нему относятся иначе, чем к его белым коллегам, включая Милли Бобби Браун, Финна Вулфхарда, Гейтена Матараццо, Сэди Синк и Ноа Шнаппа, вернувшись на первый в истории Comic-Con после дебюта шоусезон.
"Это определенно сказалось на мне, когда я был младше. На моем самом первом Comic-Con некоторые люди не встали бы в мою очередь, потому что я был черным ", - сказал Маклафлин на мероприятии, согласно видео его выступления, опубликованному в Twitter одним из зрителей. "Некоторые люди говорили мне:" О, я не хотел быть в твоей линии, потому что ты был груб с Одиннадцатью".
"Даже сейчас некоторые люди не следуют за мной или не поддерживают меня, потому что я черный, вы знаете", - добавил он.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Калеб Маклафлин отвергает расизм со стороны фанатов "Stranger Things": "Я не отвечаю ненавистью"
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