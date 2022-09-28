Калеб Маклафлин отвергает расизм со стороны фанатов "Stranger Things": "Я не отвечаю ненавистью"

Калеб Маклафлин вспоминает, как осознал, что его раса повлияла на его популярность среди фанатов Stranger Things.

20—летний Маклафлин появился на Heroes Comic Con в Брюсселе в воскресенье и поделился, что он чувствовал, что к нему относятся иначе, чем к его белым коллегам, включая Милли Бобби Браун, Финна Вулфхарда, Гейтена Матараццо, Сэди Синк и Ноа Шнаппа, вернувшись на первый в истории Comic-Con после дебюта шоусезон.

"Это определенно сказалось на мне, когда я был младше. На моем самом первом Comic-Con некоторые люди не встали бы в мою очередь, потому что я был черным ", - сказал Маклафлин на мероприятии, согласно видео его выступления, опубликованному в Twitter одним из зрителей. "Некоторые люди говорили мне:" О, я не хотел быть в твоей линии, потому что ты был груб с Одиннадцатью".

"Даже сейчас некоторые люди не следуют за мной или не поддерживают меня, потому что я черный, вы знаете", - добавил он.