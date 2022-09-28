В предстоящем праздничном фильме Линдси Лохан на Netflix прозвучат песни сестры Алианы в "мощной" сцене

Фильм Netflix Falling for Christmas с участием Алианы также станет вторым рождественским сотрудничеством братьев и сестер после альбома 2006 года Lohan Holiday.

В новом эпизоде подкаста Линдси The Lohdown она рассказала, что ее сестра — модель, актриса и певица Алиана — записала две песни для Netflix's Falling for Christmas, праздничной романтической комедии с актрисой Freaky Friday в главной роли и Алианой в качестве второстепенного персонажа.

"У тебя такой мощный голос. Я так рада, что люди услышат вашу песню в Falling for Christmas, это действительно захватывающе ", - сказала 36-летняя Линдси своей сестре в подкасте. "Ну, твои песни. Ты тоже сыграла не одну роль в фильме ".

28-летняя Алиана часто следовала по стопам своей сестры, появляясь вместе с ней в качестве молодежной модели для детского дома и выступая в роли статиста в "Ловушке для родителей". "Я любила петь с самого детства", - сказала она Линдси, прежде чем назвать источник вдохновения для ее музыкальности. "Нина Симоне. У нас одна и та же октава, поэтому я всегда был связан с ее душой ".