Габби Уинди говорит, что DWTS показывает жениху Эриху Шверу "другую мою сторону"

Габби Уинди и жених Эрих Швер обменялись поцелуем, чтобы закончить ее выступление "Танцы со звездами" в понедельник.

Габби Уинди призналась, что была "на седьмом небе от счастья" после того, как жених Эрих Швер присоединился к ней в танцевальном зале "Танцы со звездами" на этой неделе.

После ее выступления в "Неделе Элвиса" в эпизоде "Вечер понедельника", недавняя ведущая "Холостяка", 31 год, сказала журналистам, что присутствие ее жениха в зале было "потрясающим".

"Просто я рада выступать перед ним, а он видит другую мою сторону, которой мы не можем делиться друг с другом каждый день", - поделилась она. И, честно говоря, эта последняя неделя была похожа на сбывшуюся мечту ".