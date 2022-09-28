Габби Уинди говорит, что DWTS показывает жениху Эриху Шверу "другую мою сторону"
Габби Уинди и жених Эрих Швер обменялись поцелуем, чтобы закончить ее выступление "Танцы со звездами" в понедельник.
Габби Уинди призналась, что была "на седьмом небе от счастья" после того, как жених Эрих Швер присоединился к ней в танцевальном зале "Танцы со звездами" на этой неделе.
После ее выступления в "Неделе Элвиса" в эпизоде "Вечер понедельника", недавняя ведущая "Холостяка", 31 год, сказала журналистам, что присутствие ее жениха в зале было "потрясающим".
"Просто я рада выступать перед ним, а он видит другую мою сторону, которой мы не можем делиться друг с другом каждый день", - поделилась она. И, честно говоря, эта последняя неделя была похожа на сбывшуюся мечту ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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