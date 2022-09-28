Знаменательный день рождения Гвинет Пэлтроу отметили друзья: "О, боже, это 50!
Гвинет Пэлтроу получила наилучшие пожелания по случаю своего знаменательного 50-летия во вторник.
Писатель и телеведущий Дерек Бласберг был одним из первых, кто поделился трогательной данью уважения основателю Goop в ее особый день во вторник, опубликовав групповую фотографию в Instagram, на которой Пэлтроу рядом с ним, его партнером Ником Брауном и их близнецами. Он также опубликовал серию поздравительных сообщений в своих Instagram Stories.
"О, боже, это 50!", - подписал он сообщение. "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ @gwynethpaltrow ❤️ Посылаю всю свою любовь музе, наставнику, гуру, Гвинтервенционисту. Вся моя семья любит тебя (на самом деле, иногда больше, чем меня), и мы желаем тебе твоего лучшего десятилетия! "
В своих Instagram Stories Бласберг в шутку прокомментировал, как все любят Пэлтроу, включая собак, поделившись фотографией, на которой Пэлтроу смеется и позирует с дворняжкой.
"Даже собаки, которых мы встречаем на улице, любят тебя", - добавил он.
Опубликовано: Ангелина Крент
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