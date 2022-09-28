Тереза Джудис говорит: "Моя мечта сбылась" во время забега DWTS, хотя она знала, что не выиграет

Звезда "Настоящих домохозяек Нью-Джерси" посвятила свое выступление в понедельник вечером в эпизоде "Танцы со звездами" своему покойному отцу Джачинто Горге.

Звезда "Настоящих домохозяек Нью-Джерси" рассказала о своем участии в сериале Disney + после ее удивительного исключения на 2-й неделе.

50-летняя Джудис сказала журналистам после прямого эфира в понедельник, что выступление на экране было ее "мечтой".

"Это был потрясающий опыт. У меня был потрясающий партнер [в лице Паши Пашкова] ", - сказала она. "Я имею в виду, что я добралась — моя мечта сбылась. Я всегда хотела танцевать. Я исполнила два танца перед живой аудиторией, и это было потрясающе ".