Тереза Джудис говорит: "Моя мечта сбылась" во время забега DWTS, хотя она знала, что не выиграет
Звезда "Настоящих домохозяек Нью-Джерси" посвятила свое выступление в понедельник вечером в эпизоде "Танцы со звездами" своему покойному отцу Джачинто Горге.
Звезда "Настоящих домохозяек Нью-Джерси" рассказала о своем участии в сериале Disney + после ее удивительного исключения на 2-й неделе.
50-летняя Джудис сказала журналистам после прямого эфира в понедельник, что выступление на экране было ее "мечтой".
"Это был потрясающий опыт. У меня был потрясающий партнер [в лице Паши Пашкова] ", - сказала она. "Я имею в виду, что я добралась — моя мечта сбылась. Я всегда хотела танцевать. Я исполнила два танца перед живой аудиторией, и это было потрясающе ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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