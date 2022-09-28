Пушилин: Путин заранее одобрил вхождение Донбасса в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что он говорил с Владимиром Путиным о присоединении ДНР к России ещё до начала референдумов.
28 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин прокомментировал итоги референдума о вхождении ДНР в состав РФ, по итогам которого 99,23% голосовавших поддержали подобную инициативу.
По словам Пушилина, ещё до референдумов он говорил с Владимиром Путиным, и он пообещал, что если народ Донбасса выскажется за желание стать частью России, то Москва поддержит это решение.
Также Денис Пушилин заявил, что он совместно с главой Луганской Народной республики Леонидом Пасечником уже готовят официальное обращение к Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР частью Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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