Пушилин: Путин заранее одобрил вхождение Донбасса в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что он говорил с Владимиром Путиным о присоединении ДНР к России ещё до начала референдумов.

28 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин прокомментировал итоги референдума о вхождении ДНР в состав РФ, по итогам которого 99,23% голосовавших поддержали подобную инициативу.

По словам Пушилина, ещё до референдумов он говорил с Владимиром Путиным, и он пообещал, что если народ Донбасса выскажется за желание стать частью России, то Москва поддержит это решение.

Также Денис Пушилин заявил, что он совместно с главой Луганской Народной республики Леонидом Пасечником уже готовят официальное обращение к Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР частью Российской Федерации.