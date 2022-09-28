Кристиан Бэйл попросил Криса Рока не разговаривать с ним на съемках в Амстердаме: "Я обнаружил, что хихикаю"
Комик Рок раскритиковал Бэйла во время съемок нового комедийного фильма Дэвида О. Рассела "Тайна Амстердама", в результате чего лауреат премии "Оскар" сломал характер во время сцен.
У Кристиана Бэйла было вежливое сообщение для юмориста Криса Рока, пока они снимали предстоящую комедийную мистерию режиссера Дэвида О. Рассела "Амстердам: не говори со мной".
"Мне пришлось попросить Криса Рока больше не разговаривать со мной, потому что я обнаружил, что хихикаю во время дублей", - рассказывает 48-летний Бэйл PEOPLE. В фильме, действие которого происходит в 1930-х годах, оскароносный актер играет опального врача и ветерана Первой мировой войны по имени Берт Берендсен, которого обвиняют в убийстве; 57-летний Рок играет коллегу-ветеринара по имени Милтон Кинг.
Поскольку Бэйл продолжал смеяться, "Я больше не был Бертом", - продолжает Бэйл. "Я был таким же идиотом, как Кристиан из Англии, хихикал и был фанатом стендапа Криса Рока. Так что мне пришлось пойти к нему и сказать: "Чувак, нет. Я должен заткнуть уши, потому что он был так великолепен ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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