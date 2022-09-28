Задержанный во Владивостоке консул Японии улетает из России

Японский консул Мотоки Тацунори, задержанный сотрудниками ФСБ во Владивостоке, вылетел из Приморья в Москву с целью вернуться в Токио.

28 сентября сотрудник Министерства иностранных дел России в Приморье Андрей Броварец сообщил, что консул Японии Мотоки Тацунори вылетел рейсом в Москву, чтобы в соответствии с предписанием Федеральной службы безопасности вылететь из РФ домой.Ожидается, что Тацунори полетит в Японию через Дубай.

Напомним, что 26 сентября Мотоки Тацунори был задержан ФСБ во Владивостоке за сбор секретных данных о влиянии западных санкций на российскую экономику. Тацунори признался, что передавал данные сведения третьим лицам за вознаграждение и понимает, что нарушал российское законодательство.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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