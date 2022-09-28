Пенкин шокирован смертью Моисеева

Исполнитель Сергей Пенкин выразил соболезнования по поводу кончины своего коллеги Бориса Моисеева.

Известный исполнитель Сергей Пенкин выразил соболезнования по поводу смерти своего 68-летнего коллеги по сцене Бориса Моисеева. Музыкант пребывает в шоке от трагической новости.

Пенкин вспомнил в своих соцсетях: "Мощная фигура в шоубизе! Очень жаль… Мы много лет были знакомы, но, к сожалению, мало общались, а когда встречались на съемках, то ржали не переставая".

Певец называет Моисеева веселым и позитивным человеком, а вместе с тем для Пенкина он был "таким грустным клоуном и очень ранимым человеком".

Музыкант поведал о том, что Моисеев - "потрясающий режиссер своих шоу, на которые хотелось идти". Звёзды помнят артиста не столько как певца, но и как танцора-постановщика.