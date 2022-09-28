Киркоров поздравил Ани Лорак с днём рождения, назвав её близким человеком

Украинской исполнительнице Ани Лорак 44 года. С днём рождения её поздравил Филипп Киркоров, который несмотря на то, что не видел приятельницу долгое время, продолжает считать её близким человеком.

Известный исполнитель Филипп Киркоров обратился к своей коллеге и приятельнице Ани Лорак в день ее рождения. Музыкант заявил, что несмотря на то, что не видел артистку долгое время, до сих пор позиционирует её как близкого человека.

27 сентября Лорак отмечает свои 44 года. Киркоров называет украинскую вокалистку не просто другом, а сестрой, которая родилась для того, чтобы нести добро и музыку людям.

Очень импонирует Филиппу Бедросовичу искренность и честность исполнительницы.

Музыкант поздравил коллегу со знаменательным днем, пожелав ей успехов во всем. Киркоров надеется, что рано или поздно они снова выйдут на сцену вместе, чтобы радовать поклонников своими хитами.