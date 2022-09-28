В приграничных районах Латвии вводится чрезвычайное положение

Власти Латвии решили ввести чрезвычайное положение в граничащих с Россией регионах в целях предотвращения незаконного пересечения границы.

Правительством Латвии принято решение о введении с 28 сентября в приграничных регионах режима чрезвычайного положения. Такое сообщение появилось на официальном сайте властей республики.

Режим ЧС планируется ввести в Алуксненском, Балвском и Лудзенском уездах, а также в пунктах пропуска через границу, в портах, аэропортах, аэродромах и на железных дорогах. Также планируется закрыть пункт пропуска Педедзе.

Сообщается, что режим чрезвычайной ситуации должен продлиться до конца декабря настоящего года.

Представители властей Латвии считают, что подобные меры необходимы для защиты интересов страны в преддверии возможных массовых попыток пересечения границы со стороны России.

"Существует риск того, что количество мигрантов может быстро увеличиться за короткий промежуток времени. Поэтому для того, чтобы пограничники могли быстро привлечь дополнительные ресурсы - Государственную полицию, Службу государственной безопасности и Национальные вооруженные силы, при необходимости необходимо объявить чрезвычайную ситуацию в пограничной зоне". заявил об опасениях глава МВД Латвии Кристапс Элонс.

Ранее ряд стран Восточной Европы, такие как Эстония, Латвия, Польша и Литва, запретили въезд гражданам России, даже обладающим шенгенской визой, на свою территорию. Въехать в данные страны россияне смогут лишь с целью учебы, работы или для посещения родственников.