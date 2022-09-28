NTV: в Турции не осталось банков, работающих с российской системой «Мир»

Турецкий телеканал NTV сообщил, что в стране больше не осталось банков, которые работают с российской платежной системой «Мир». Первыми с российской системой перестали работать Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank.

Прекращение работы турецких банков с российской платежной системой «Мир» связано с «вторичными санкциями США», которые буквально вынуждают многие страны дистанцироваться от России. Такие изменения в банковской системе знаменуют поворот в позиции Турции относительно санкций против России.

Первыми банками Турции, которые перестали работать с российской системой «Мир» стали Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, однако сегодня к ним подключились и государственные. На данный момент в Турции не осталось банков, работающих с платежной системой «Мир».

При этом крупнейший банк Турции Ziraat Bank заявил, что не получал никаких уведомлений о прекращении использования российской платежной системы, однако президент страны Реджеп Эрдоган лично заявил, что примет решение по дальнейшему использованию карт «Мир».

Решение о прекращении работы с картами «Мир» связано с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслуживание карт этой платежной системы будет зависеть от позиции самих кредитных организаций (то есть, ориентации их работы с Западом или нет).