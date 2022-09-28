Delfi: Латвия объявила режим ЧП и закрывает погранпереходы с Россией

С 28 сентября 2022 года Латвия объявляет режим чрезвычайной ситуации (ЧП) и закрывает пограничные переходы с Россией в Алуксененском, Балвском и Лудзенском районах.

Правительство Латвии утвердило предложение МВД страны об объявлении ЧП из-за ситуации с частичной мобилизацией в России. По официальному сообщению, меры приняты для того, чтобы «предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности».

Чрезвычайное положение в Латвии начало действовать с 28 сентября 2022 года и продлиться до 26 декабря 2022 года. В частности, это касается пограничных пунктов в Алуксененском, Балвском и Лудзенском районах, которые граничат с Россией.

Государственная пограничная охрана Латвии также повышает контроль на латвийском-российской границе и усиливает проверку российских граждан, которые прибывают в страну. С 19 сентября 2022 года по настоящее время в Латвию легально въехали 2475 граждан России, из них 16 человек попросили латвийское убежище.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября 2022 года. Позже министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадет около 300 тысяч россиян, которые имеют военно-учетные специальности или опыт боевых действий.