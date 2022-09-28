В Дагестане призвали сражаться за Родину и Путина

Во время встречи с сотрудниками системы образования в Дагестане призвали идти сражаться за Путина.

В Дагестане проходила встреча руководства с работниками системы образования республики.

Выступала председатель комитета по образованию и науке Елена Павлюченко. Она призвала сражаться за страну.

Она призвала женщин Дагестана идти на защиту Родины и президента в то время, как мужчины убегают от мобилизации за границу.

"Мы любим нашу Родину, мы любим нашу Россию. За Родину! За Путина! За президента! За Россию!", - заявила она.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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