В Дагестане призвали сражаться за Родину и Путина

Во время встречи с сотрудниками системы образования в Дагестане призвали идти сражаться за Путина.

В Дагестане проходила встреча руководства с работниками системы образования республики.

Выступала председатель комитета по образованию и науке Елена Павлюченко. Она призвала сражаться за страну.

Она призвала женщин Дагестана идти на защиту Родины и президента в то время, как мужчины убегают от мобилизации за границу.

"Мы любим нашу Родину, мы любим нашу Россию. За Родину! За Путина! За президента! За Россию!", - заявила она.