В Дагестане призвали сражаться за Родину и Путина
Во время встречи с сотрудниками системы образования в Дагестане призвали идти сражаться за Путина.
В Дагестане проходила встреча руководства с работниками системы образования республики.
Выступала председатель комитета по образованию и науке Елена Павлюченко. Она призвала сражаться за страну.
Она призвала женщин Дагестана идти на защиту Родины и президента в то время, как мужчины убегают от мобилизации за границу.
"Мы любим нашу Родину, мы любим нашу Россию. За Родину! За Путина! За президента! За Россию!", - заявила она.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Ураган Ян полностью обесточил Кубу
Небензя заявил о планах России по новым референдумам на Украине
В Казахстане назвали причину прекращения вещания российских телеканалов
Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело