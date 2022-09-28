МИД Латвии назвал подрыв Северного потока гибридной атакой на Россию
В Министерстве иностранных дел Латвии прокомментировали аварию на "Северном потоке".
Министерство иностранных дел Латвии отреагировал на подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
Прокомментировал данный инцидент министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он назвал это новой фазой гибридной войны против России.
"Похоже, что мы вступаем в новую фазу гибридной войны", - говорится в заявлении Ринкевичса.
Также он заявил, что Латвия готова оказать помощь в расследовании данной чрезвычайной ситуации.
Напомним, что несколько дней назад на обеих ветках "Северного потока" произошли взрывы, из-за чего началась утечка газа.
Опубликовано: Николай Скира
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