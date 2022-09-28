Defence Express: Германия передаст Украине новейшие ПВО IRIS-T SLM, которых нет даже у Бундесвера
Украина получает от Германии новейшие системы ПВО, которые еще не поставили в Бундесвер.
Вооруженные силы Украины получат новейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Как сообщает Defence Express, в Украину отправятся системы IRIS-T SLM. Причем на данный момент данных установок не имеет даже Бундесвер.
Источник уверяет, что данную информацию огласила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
Первые установки отправятся в Украину уже в ближайшие недели. IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км.
Опубликовано: Николай Скира
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