Daily Mail: Лиз Трасс сорвала миграционную сделку между Великобританией и Францией

После заявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, в которых она не смогла определиться, является ли президент Франции Эммануэль Макрон «врагом или другом», Париж отказался заключать миграционную сделку.

Миграционная сделка между Лондоном и Парижем заключалась в соглашении по борьбе с потоком мигрантов через Ла-Манш. Контроль в проливе смог бы предотвратить крупные миграционные процессы и начало миграционного кризиса. Однако сделка оказалась под вопросом после слов премьер-министра Великобритании.

На вопрос является ли президент Франции Эммануэль Макрон другом для Великобритании, Лиз Трасс неоднозначно ответила, чем поставила миграционную сделку, «если не под вопрос, то на паузу».

Соглашение предполагало, что Лондон заплатит Парижу порядка 50 миллионов фунтов за совместное усилением патрулирование пролива Ла-Манш. Со стороны Великобритании пограничник должны были получить разрешение работать на французской территории. Отмечается, что правительство экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона целых четыре года вело переговоры о заключении миграционной сделки.

Через несколько дней после слов Лиз Трасс правительство Эммануэля Микрона отказалось от дальнейших переговоров по Ла-Маншу, хотя Лондон и Париж находились на финальной стадии согласования сделки. Только за 2022 год в Великобританию через пролив прибыло не менее 32 тысяч нелегальных мигрантов.