В МИД России назвали идею ЕК о введении потолка цен на нефть путем к дестабилизации энергорынков

В МИД России прокомментировали идею еврокомиссии о введении потолка цен на российскую нефть, назвав данное решение путем к дестабилизации энергорынков.

Общаясь с журналистами, заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал идею Еврокомиссии о введении потолка цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

Он отметил, Если ЕК решиться на установление потолка цен на нефть из России, то в дальнейшем это приведёт к дестабилизации всего энергорынка, повышению цен, повышению волатильности и в первую очередь ударит по потребителям.

"Мы исходим из того, что все возможно. И вообще, действия Еврокомиссии расширили наше представление о горизонтах возможного в международных отношениях, в том числе с точки зрения нанесения ущерба самим странам ЕС. Те санкции, которые они вводили, были направлены против России, но их реальный эффект, сказывался на других странах, в том числе на странах ЕС", - сообщил Грушко журналистам.

Ранее, в среду Еврокомиссией был оглашен план по введению ценового потолка.

Данное мера означает непосредственное государственное вмешательство в регулирование цен на нефтяной энергоресурс. Подобная практика, по мнению европейских чиновников, призвана защитить потребителей и бизнес от условий, которые могут сделать данный ресурс непомерно дорогими.