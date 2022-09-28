Володин: Госдума экстренно примет решение по присоединению Донбасса к России
Глава Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что решение о присоединении областей Украины к РФ будет обсуждаться.
Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что третьего октября состоится экстренное заседание.
По словам Володина, депутаты будут рассматривать вопрос присоединения ДНР, ЛНР Херсона и Запорожья в состав России.
"Госдума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов", - говорится в заявлении.
Также известно, что главы регионов уже обратились к Владимиру Путину с просьбой войти в Россию.
Опубликовано: Николай Скира
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