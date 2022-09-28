Куркова рассказала, как страдала из-за своей худобы

Одна из самых красивых актрис российского кинематографа Равшана Куркова рассказала, как комплексовала по поводу своей внешности, будучи подростком.

Одна из самых красивых отечественных актрис Равшана Куркова поведала, как комплексовала из-за своей внешности.

Куркова вспоминает, что детстве, будучи подростком, как и многие другие девочки, пререживала по поводу своего внешнего вида. Будущая знаменитость была недовольна своей фигурой.

В интервью "Газета.ру" звезда экрана рассказала: "Я дико переживала из-за своей худобы и роста. Постоянно сутулилась, носила по три пары колготок, чтобы ноги казались толще".

Артистка не пыталась справиться с комплексом каким-то особым способом. Равшана утверждает, что "просто повзрослела и переросла это, перестав придавать такое значение внешнему виду".