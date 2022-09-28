Глава Херсона Сальдо обратился к Путину с просьбой принять регион в состав России
Владимир Сальдо обратился к президенту Российской Федерации с просьбой принять Херсон в состав России.
Главы украинских регионов начали обращаться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о вхождении в РФ на правах субъектов.
Так, Владимир Сальдо, возглавляющий Херсонскую область, назвал желание присоединиться к России волеизъявлением народа.
Он отметил, что на референдуме жители области сделали исторический выбор стать частью Российской Федерации.
"Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона, обращаюсь к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом", — говорится в обращении.
Опубликовано: Николай Скира
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