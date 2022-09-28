Минобороны России заявило о наступлении ВСУ на Лиман
Вооруженные силы Украины начали новое наступление на Лиманском направлении.
Министерство обороны Российской Федерации на брифинге рассказало о ситуации в боях на территории Украины.
Так, сегодня, 28 сентября, стало известно о наступлении Вооруженных сил Украины на Лиманском направлении.
По сообщению российского оборонного ведомства, наступление украинских соединений было отбито, а силы ВСУ отброшены.
В боях на данном направлении украинские подразделения потеряли убитыми 79 бойцов.
"Наступление украинских войск на краснолиманском направлении провалилось, противник потерял более 70 человек убитыми", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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