Вооруженные силы Украины начали новое наступление на Лиманском направлении.

Министерство обороны Российской Федерации на брифинге рассказало о ситуации в боях на территории Украины.

Так, сегодня, 28 сентября, стало известно о наступлении Вооруженных сил Украины на Лиманском направлении.

По сообщению российского оборонного ведомства, наступление украинских соединений было отбито, а силы ВСУ отброшены.

В боях на данном направлении украинские подразделения потеряли убитыми 79 бойцов.

"Наступление украинских войск на краснолиманском направлении провалилось, противник потерял более 70 человек убитыми", - говорится в сообщении.