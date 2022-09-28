Лещенко вспоминает Моисеева как порядочного человека, никогда и никому не делавшего зла
Популярный отечественный исполнитель Лев Лещенко тепло отзывается об ушедшем из жизни Борисе Моисееве. Артист утверждает, что не слышал, чтобы покойный когда-либо и кому-либо делал зло.
Лев Лещенко в интервью NEWS.ru рассказал, что певец Борис Моисеев был очень порядочным человеком. Певец ответил, что никогда не было такого, чтобы хореограф кому-нибудь делал зло.
Лещенко рассказал: "Это печальное известие. Мы не часто общались с Борей, но он был очень порядочным человеком. Никогда не слышал, чтобы он делал кому-нибудь зло. Еще и болезнь эта. Она, конечно, принесла немало несчастий ему".
Борис Моисеев ушёл в мир иной 27 сентября текущего года в возрасте 68 лет. О кончине знаменитости сообщил его концертный директор Сергей Горох.
По словам сотрудника артиста, тот пришел навестить больного и обнаружил его без сознания. Медики, которых вызвал Горох, констатировали смерть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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