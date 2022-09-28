SVT: в НАТО не исключиют причастность Украины к диверсиям на «Северном потоке»

На шведском телеканале SVT со ссылкой на главу научно-технической организации НАТО по изучению гибридной войны Арнольда Дюпюи сообщили, что альянс не исключает украинский след в диверсиях на газопроводах.

Арнольд Дюпюи отметил, что за диверсиями на «Северном потоке» могут стоять антироссийские группы, которые были подготовлены в Украине или других дружеских странах украинской стороны. При этом эксперт не исключает и того, что за диверсиями на трубопроводах могут стоять «сразу несколько подготовленных групп или организаций».

Он подчеркнул, что для осуществления диверсии на «Северном потоке» необходимо было длительное время заниматься подводной деятельностью. Однако после необходимых «процедур» инцидент можно было спровоцировать с помощью дистанционного управления.

Дюпюи добавил, что кроме возможного украинского следа диверсий, осуществить их могли и пророссийские активисты или сотрудники федеральных спецслужб. Ранее эксперт подчеркивал, что нельзя однозначно назвать инциденты «диверсией», однако этот термин так или иначе будет фигурировать в отчетах.

Арнольд Дюпюи также оценил качество конструкции трубопроводов. По его мнению, газопроводы сделаны качественно, так как ими занимались западные компании. В целом, их состояние хорошие, а наличие подводного трубопровода не является новинкой — такие проекты существуют много лет без каких-либо утечек.