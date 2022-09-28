Der Spiegel: США несколько недель назад предупредили Германию о возможных атаках на газопроводы

Авторитетное издание Der Spiegel сообщает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США несколько недель назад предупредило Германию о возможных атаках на «Северный поток».

ЦРУ несколько недель назад предупредило правительство Германии о возможных атаках на трубопроводы «Северный поток» в Балтийском море. То есть, американские спецслужбы знали и ожидали диверсию на некоторых участках трубопроводов.

При этом официальные лица Германии не только не сообщили о такой информации, но и буквально проигнорировали ее, не предприняв никаких мер по защите (даже от гипотетически предполагаемой атаке). Кроме того, «Северный поток» практически не контролировался внешними ведомствами.

Об информации ЦРУ о возможных атаках на «Северный поток» сообщил немецкий журналист сразу после утечки газа в российских трубопроводах. Правительство Германии пока не подтвердило, что получало от спецслужб США наводку, однако официальному Берлину вскоре придется прокомментировать эти сообщения.

Ранее верховный представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель признал высокую вероятность преднамеренного повреждения «Северного потока». Однако добавил, что газ по одному трубопроводу перестал поступать в Европу в начале сентября, а второй так и не был запущен в эксплуатацию.