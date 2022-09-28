Резко постаревший Топалов напугал поклонников своим внешним видом
На последней фотографии, которую 36-летний исполнитель Влад Топалов выложил в сеть, он выглядит гораздо старше своих лет. Почитатели таланта артиста не на шутку встревожились.
Экс-солист группы "Smash" Влад Топалов поделился с фолловерами новым снимком, серьезно напугав их своим внешним видом.
В личном блоге артист опубликовал селфи из студии звукозаписи, поведав, что скоро порадует фанатов новым творчеством.
Музыкант написал: "Пишу новый материал. Пока нравится. А там посмотрим".
Подписчики обратили внимание на изможденный вид исполнителя. На фотографии 36-летний Топалов выглядит гораздо старше. Вокруг его глаз - морщины, кожа - натянутая и тусклая, виски - седые.
Некоторые юзеры сделали предположение, что звезда сцены мог "состариться" из-за неудачно выбранного фильтр для снимка.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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