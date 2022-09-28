Брат против брата: россияне, чьи родственники служат в ВСУ, не смогут избежать призыва
Факт наличия родни среди военнослужащих, сражающихся на стороне Украины, не освобождает российских граждан от получения повестки на фронт.
Лица, у которых, есть родственники среди солдат Вооруженных сил Украины, не могут избежать частичной мобилизации и обязаны идти служить при получении повестки из военкомата.
Информация об этом появилась сегодня на интернет - портале "Объясняем.рф".
"Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации" - такой ответ дали на портале на вопрос о том, возможен ли призыв в ряды ВС РФ гражданина, чей родственник служит в ВСУ.
Опубликовано: Храмова Оксана
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